Скауты «Барселоны» на чемпионате мира в Катаре следят за Габриэлом Мартинелли

«Барселона» интересуется форвардом «Арсенала» Габриэлом Мартинелли и следит за его игрой на чемпионате мира в Катаре, сообщает Sport.es.



По информации источника, 21-летний бразилец будет одной из целей каталонцев, если не продлит контракт с «канонирами». Текущее соглашение Мартинелли с клубом рассчитано до лета 2024 года.



«Арсенал» уже несколько недель пытается продлить контракт с игроком, но согласия до сих пор нет. Игрок не против остаться в клубе, ему комфортно в Лондоне, но он знает и об интересе «Барселоны».



На нынешнем чемпионате мира Мартинелли провёл в составе сборной Бразилии три матча и не отметился результативными действиями.



В 14 матчах английской Премьер-лиги – 2022/2023 форвард забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

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