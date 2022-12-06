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Скауты «Барселоны» на чемпионате мира в Катаре следят за Габриэлом Мартинелли

Скауты «Барселоны» на чемпионате мира в Катаре следят за Габриэлом Мартинелли
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«Барселона» интересуется форвардом «Арсенала» Габриэлом Мартинелли и следит за его игрой на чемпионате мира в Катаре, сообщает Sport.es.

По информации источника, 21-летний бразилец будет одной из целей каталонцев, если не продлит контракт с «канонирами». Текущее соглашение Мартинелли с клубом рассчитано до лета 2024 года.

«Арсенал» уже несколько недель пытается продлить контракт с игроком, но согласия до сих пор нет. Игрок не против остаться в клубе, ему комфортно в Лондоне, но он знает и об интересе «Барселоны».

На нынешнем чемпионате мира Мартинелли провёл в составе сборной Бразилии три матча и не отметился результативными действиями.

В 14 матчах английской Премьер-лиги – 2022/2023 форвард забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

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