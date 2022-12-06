Кокорин: Манчини подошёл и спросил: «Слушай, а почему мне говорят тебя продать?»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, что мог покинуть стан сине-бело-голубых сразу после прихода главного тренера Роберто Манчини. Также Кокорин назвал тренера, работать с которым ему было комфортнее всего в карьере.
«Меня могли убрать из «Зенита» при Манчини. Когда он только пришёл в команду, ему сказали продать меня и ещё кого-то. А он меня тогда и не знал ещё, как я понимаю. В Австрии на сборах он посмотрел на меня, потом подошёл и спросил: «Слушай, а почему мне говорят тебя продать?» То есть по-футбольному он прекрасно всё понимал. Неизвестно, как всё могло сложиться – продал бы меня и всё…
С кем из тренеров было лучше всего? С Петреску в «Динамо». Он пришёл, развязал мне руки – делай всё, что угодно. В 21 год дал мне капитанскую повязку. Это максимальная поддержка и понимание того, что я сильно здесь нужен», — сказал Кокорин в видео на YouTube-канале Kolos.
- 6 декабря 2022
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