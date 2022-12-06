Кокорин рассказал, как его подкалывали в «Фиорентине» с отсылкой к тюрьме

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за кипрский «Арис», рассказал, как над ним подшучивали в итальянской команде. По словам россиянина, однажды его машину загнали в ворота прямо перед тренировкой, а позже подкололи его с отсылкой к тюрьме.

«Кто отвечал за юмор и подколы в «Фиорентине»? Сейчас — аргентинец Гонсалес. А до этого был уругваец Касерес. В мой адрес от Касереса постоянно прилетали качественные подколы, он прям молодец, набрался опыта.

Что он делал… Я на базу приезжал на «Смарте», а он мог выкатить его на поле и загнать машину прямо в ворота. Он подгадал момент, когда я отошёл из раздевалки, и взял ключи. Потом выхожу на поле, смотрю: моя машина в воротах стоит. Я сразу понял, что это он — такой отморозок один в команде.

В моменте он меня достал. Мы же рядом в раздевалке сидели. Он то шлёпки мне завяжет, то ещё что-нибудь сделает. Самое смешное, что он сделал: помнишь, были такие старые телефоны Nokia 3310? Он взял его, повесил на моё место и снизу написал: «тюремный телефон», — сказал Кокорин в видео на YouTube-канале Kolos.