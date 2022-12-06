Кокорин рассказал, как его подкалывали в «Фиорентине» с отсылкой к тюрьме

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за кипрский «Арис», рассказал, как над ним подшучивали в итальянской команде. По словам россиянина, однажды его машину загнали в ворота прямо перед тренировкой, а позже подкололи его с отсылкой к тюрьме.
«Кто отвечал за юмор и подколы в «Фиорентине»? Сейчас — аргентинец Гонсалес. А до этого был уругваец Касерес. В мой адрес от Касереса постоянно прилетали качественные подколы, он прям молодец, набрался опыта.
Что он делал… Я на базу приезжал на «Смарте», а он мог выкатить его на поле и загнать машину прямо в ворота. Он подгадал момент, когда я отошёл из раздевалки, и взял ключи. Потом выхожу на поле, смотрю: моя машина в воротах стоит. Я сразу понял, что это он — такой отморозок один в команде.
В моменте он меня достал. Мы же рядом в раздевалке сидели. Он то шлёпки мне завяжет, то ещё что-нибудь сделает. Самое смешное, что он сделал: помнишь, были такие старые телефоны Nokia 3310? Он взял его, повесил на моё место и снизу написал: «тюремный телефон», — сказал Кокорин в видео на YouTube-канале Kolos.
- 6 декабря 2022
-
16:41
-
16:24
-
16:15
-
16:14
-
16:10
-
16:01
-
16:00
-
15:48
-
15:45
-
15:24
-
15:20
-
15:16
-
15:03
-
15:00
-
14:55
-
14:48
-
14:36
-
14:26
-
14:15
-
14:14
-
14:07
-
13:49
-
13:47
-
13:39
-
13:35
-
13:31
-
13:31
-
13:26
-
13:19
-
13:16
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:42
-
12:37