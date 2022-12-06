Бруну Фернандеш: Португалия хорошо знает сборную Швейцарии
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Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о грядущем матче с командой Швейцарии в 1/8 финала чемпионата мира.
«Нет разницы, кто наш соперник. Наша цель всегда одна: выйти в следующий этап. Мы хорошо знаем Швейцарию, несколько раз встречались с ними. У нас были и победы, и поражения. Наша цель в том, чтобы извлечь положительные уроки из прошлых игр, исправить недочёты и добиться максимального результата», — приводит слова Фернандеша официальный сайт ФИФА
Сборная Португалии встретится со Швейцарией сегодня, 6 декабря, в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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