Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бруну Фернандеш: Португалия хорошо знает сборную Швейцарии

Бруну Фернандеш: Португалия хорошо знает сборную Швейцарии
Комментарии

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о грядущем матче с командой Швейцарии в 1/8 финала чемпионата мира.

Со скандалом обыграли Сербию, но что теперь? Шансы Швейцарии в 1/8 финала Со скандалом обыграли Сербию, но что теперь? Шансы Швейцарии в 1/8 финала
Роналду идёт за короной. Какие шансы у Португалии выиграть ЧМ-2022 Роналду идёт за короной. Какие шансы у Португалии выиграть ЧМ-2022

«Нет разницы, кто наш соперник. Наша цель всегда одна: выйти в следующий этап. Мы хорошо знаем Швейцарию, несколько раз встречались с ними. У нас были и победы, и поражения. Наша цель в том, чтобы извлечь положительные уроки из прошлых игр, исправить недочёты и добиться максимального результата», — приводит слова Фернандеша официальный сайт ФИФА

Сборная Португалии встретится со Швейцарией сегодня, 6 декабря, в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Новость по теме
Бруну Фернандеш: не чувствую дополнительного давления из-за лидерства в сборной Португалии

Дубль Фернандеша помог Португалии разгромить Нигерию:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022