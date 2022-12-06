Марокко — Испания: стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата мира

Сегодня, 6 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре между командами Испании и Марокко. Сборные встретятся на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Стартовый свисток аргентинца Фернандо Рапальини прозвучит в 18:00 мск. Следить за ходом матча можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата». Команды огласили стартовые составы.



Испания: Симон, Льоренте, Родриго Эрнандес, Лапорт, Альба, Бускетс, Гави, Педри, Торрес, Асенсио, Ольмо.



Марокко: Боно, Хакими, Агер, Сес, Мазрауи, Амрабат, Унаи, Амалла, Зиеш, Эн-Несири, Буфаль.



Испанцы на групповом этапе выступали в квартете Е и заняли второе место. Команда Луиса Энрике уступила первую строчку Японии, но опередила Германию и Коста-Рику. Марокканцы выиграли группу F, не потерпев поражений. Африканская команда победила Бельгию и Канаду, а также сыграла вничью с Хорватией.