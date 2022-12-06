Марокко — Испания: стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата мира

Сегодня, 6 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре между командами Испании и Марокко. Сборные встретятся на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Стартовый свисток аргентинца Фернандо Рапальини прозвучит в 18:00 мск. Следить за ходом матча можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата». Команды огласили стартовые составы.
Испания: Симон, Льоренте, Родриго Эрнандес, Лапорт, Альба, Бускетс, Гави, Педри, Торрес, Асенсио, Ольмо.
Марокко: Боно, Хакими, Агер, Сес, Мазрауи, Амрабат, Унаи, Амалла, Зиеш, Эн-Несири, Буфаль.
Испанцы на групповом этапе выступали в квартете Е и заняли второе место. Команда Луиса Энрике уступила первую строчку Японии, но опередила Германию и Коста-Рику. Марокканцы выиграли группу F, не потерпев поражений. Африканская команда победила Бельгию и Канаду, а также сыграла вничью с Хорватией.
- 6 декабря 2022
-
18:02
-
18:01
-
17:53
-
17:51
-
17:40
-
17:38
-
17:27
-
17:23
-
17:22
-
17:08
-
17:03
-
17:00
-
16:59
-
16:55
-
16:53
-
16:50
-
16:41
-
16:24
-
16:15
-
16:14
-
16:10
-
16:01
-
16:00
-
15:48
-
15:45
-
15:24
-
15:20
-
15:16
-
15:03
-
15:00
-
14:55
-
14:48
-
14:36
-
14:26
-
14:15