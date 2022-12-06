Кокорин рассказал, чем «Зенит» отличается от «Спартака»
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Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Александр Кокорин рассказал, чем отличаются между собой сине-бело-голубые и красно-белые. По словам футболиста, у «Зенита» всегда были более сильные легионеры и качественные тренеры.
«Зенит» — единственный клуб, который по всем показателям приближен к европейскому футболу. Там прекрасные болельщики. Там постоянно интересные тренеры, там всегда забит стадион, атмосфера, там все ждут матча. Там нет минусов.
Чем отличается «Спартак»? Я же играл и с теми, и с теми. В «Зените» всегда были на порядок сильнее легионеры, всегда качественные тренеры. Это один город. Какие минусы есть у «Зенита»? Честно, не нахожу их», — сказал Кокорин в видео на YouTube-канале Kolos.
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