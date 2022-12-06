Гаранин — об отставке: это было моё решение. Возможно, ошибочное, но оно уже сделано

Экс‑тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал об обстоятельствах своей отставки.
«Почему долго не было официального подтверждения отставки? Хотелось, чтобы команда спокойно готовилась к матчам. После 0:7 от «Зенита» в конце октября лично для меня наступил тяжелейший период. Владелец клуба Борис Ротенберг очень сильно поддержал в тот момент. Я посоветовался с руководством и решил, что правильнее отойти в сторону.
Деталей было много, не обо всех нужно рассказывать. Сплавы тренерского штаба, конфликты и так далее — враньё полное. Возможно, кому‑то из футболистов что‑то не нравилось внутри, но отношения у нас были очень профессиональными. Постарались сделать так, чтобы наш уход меньше ударил по команде, ей предстояли важные игры со «Спартаком» и «Химками». В итоге расстались как близкие люди. Благодарен за это и клубу, и футболистам. Сказали друг другу добрые слова.
Это было моё решение. Возможно, ошибочное, но оно уже сделано, назад не вернёшь. Борис Романович предложил остаться в системе клуба, но хотелось находиться внутри процесса, а не рядом, поэтому с благодарностью отказался», — сказал Гаранин в интервью «Матч ТВ».
- 6 декабря 2022
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