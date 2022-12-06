Мбаппе является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, чемпионата мира и Лиги 1

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата мира, чемпионата Франции и Лиги чемпионов. На мировом первенстве французы дошли до 1/4 финала, где встретятся с национальной командой Англии, «ПСЖ» лидирует в Лиге 1 и вышел в плей-офф еврокубка.
За сборную на текущем мундиале форвард забил пять голов в четырёх матчах, в Лиге чемпионов Мбаппе отличился семью забитыми мячами в шести играх, в чемпионате Франции на его счету 12 голов. Ближайшими преследователями по забитым голам на турнире сборных являются Альваро Мората, Лионель Месси и другие спортсмены. В их активе по три мяча.
В Лиге чемпионов первое место Килиан делит с Мохамедом Салахом, во французском чемпионате одноклубник форварда Неймар забил на один гол меньше (11).
- 6 декабря 2022
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