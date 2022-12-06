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«Зенит» лидирует по среднему количеству ударов за матч среди всех команд РПЛ

«Зенит» лидирует по среднему количеству ударов за матч среди всех команд РПЛ
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Петербургский «Зенит» наносит больше всех ударов среди команд Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Команда Сергея Семака в среднем наносит 19,4 удара за матч в Российской Премьер-Лиге. При этом она наносит 13,1 удара из-за пределов штрафной в среднем за игру. На втором месте по среднему числу ударов за матч располагается «Оренбург» (17,6), третью строчку занимает «Спартак» (16,9).

Петербургский футбольный клуб «Зенит» перед зимней паузой в Российской Премьер-Лиге уверенно занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на шесть очков. «Зенит» по итогам 17 туров набрал 42 очка. «Спартак» занимает второе место, в активе красно-белых 36 набранных очков.

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