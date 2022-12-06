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Луи ван Гал: Нидерландам нужно свести счёты с Аргентиной. Мы хотим отомстить

Луи ван Гал: Нидерландам нужно свести счёты с Аргентиной. Мы хотим отомстить
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Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре с национальной командой Аргентины, который состоится 9 декабря.

«Мы не можем довольствоваться четвертьфиналом, потому что хотим быть чемпионами мира. Я имею в виду, что мы можем стать чемпионами мира, а не то, что мы ими обязательно станем. Но всё возможно. В конце концов, если мы не пройдём дальше, мы не сможем сказать, что потерпели неудачу.

Нам нужно свести счёты с Аргентиной. Месси — игрок, который может решить исход игры самостоятельно. В том матче в 2014 году он ни разу не коснулся мяча, но мы проиграли по пенальти. Теперь мы хотим отомстить», — приводит слова ван Гала A Bola.

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