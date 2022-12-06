Соболев — о Медиалиге: наблюдать со стороны и руководить командой — совершенно разные вещи

Нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев рассказал о своей работе в клубе Медиалиги «Бей Беги».
«Когда я смотрел за Медиалигой, это было весело. Понятно, что футбола там особо нет, но есть открытость, стычки — люди из-за этого и смотрят. Когда ты смотришь на это со стороны — это прикольно, но когда у тебя своя команда — это совсем другое. В этом сезоне я не посмотрел ни одного матча Медиалиги, кроме игр своей команды. Нужно всё время заниматься организационными моментами: вопросы с заявками, поле, мячи, манишки, форма — короче, как в обычной команде, только тут ещё надо всё это снимать», — сказал Соболев в видео на официальном YouTube-канале сборной России.
Клуб «Бей Беги», которым руководят Александр Соболев и Георгий Джикия, занял шестое место в группе А осеннего сезона Медиалиги. Команда набрала девять очков в восьми матчах, а также получила дополнительный балл за участие в челленджах.
- 6 декабря 2022
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