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Флик — об отставке Бирхоффа: будет очень сложно заполнить пустоту, которую он оставил

Флик — об отставке Бирхоффа: будет очень сложно заполнить пустоту, которую он оставил
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Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал уход Оливера Бирхоффа с поста менеджера национальной команды после вылета с чемпионата мира — 2022.

«Будет очень сложно заполнить ту пустоту, которую он оставил как в личном, так и в профессиональном плане. Наше сотрудничество всегда основывалось на лояльности и доверии», — приводит слова Флика пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).

Напомним, бывший форвард сборной Германии работал в DFB с 2004 года.

Ранее сборная Германии заняла третье место в группе ЧМ-2022 с Японией, Испанией и Коста-Рикой, не сумев квалифицироваться в плей-офф на втором чемпионате мира подряд. Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

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