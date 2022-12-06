Флик — об отставке Бирхоффа: будет очень сложно заполнить пустоту, которую он оставил
Поделиться
Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал уход Оливера Бирхоффа с поста менеджера национальной команды после вылета с чемпионата мира — 2022.
«Будет очень сложно заполнить ту пустоту, которую он оставил как в личном, так и в профессиональном плане. Наше сотрудничество всегда основывалось на лояльности и доверии», — приводит слова Флика пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).
Напомним, бывший форвард сборной Германии работал в DFB с 2004 года.
Ранее сборная Германии заняла третье место в группе ЧМ-2022 с Японией, Испанией и Коста-Рикой, не сумев квалифицироваться в плей-офф на втором чемпионате мира подряд. Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
Комментарии
- 6 декабря 2022
-
18:13
-
18:02
-
18:01
-
17:53
-
17:51
-
17:40
-
17:38
-
17:27
-
17:23
-
17:22
-
17:08
-
17:03
-
17:00
-
16:59
-
16:55
-
16:53
-
16:50
-
16:41
-
16:24
-
16:15
-
16:14
-
16:10
-
16:01
-
16:00
-
15:48
-
15:45
-
15:24
-
15:20
-
15:16
-
15:03
-
15:00
-
14:55
-
14:48
-
14:36
-
14:26
Партнерский контент