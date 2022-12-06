Александр Самедов: если хорваты всё время проходят по пенальти, значит, лучше их исполняют
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Бывший российский футболист Александр Самедов поделился мнением о результате матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 Япония — Хорватия (1:1, 1:3 — по пенальти).
«Игра была абсолютно 50 на 50. Пенальти — это всегда везение, но здесь тоже важно мастерство вратаря и исполнителей. Серия пенальти — это часть футбола. Значит, они просто лучше их исполняют, если всё время проходят по ним», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, сборная Хорватии вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2022 года в Катаре. На этой стадии турнира подопечные Златко Далича сыграют со сборной Бразилии. Встреча состоится 9 декабря на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Начало игры — в 18:00 мск.
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