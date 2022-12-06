Эмир Катара предложил марокканским болельщикам бесплатные билеты на матч с Испанией

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани предложил марокканским болельщикам бесплатные билеты на сегодняшнюю игру Марокко — Испания.
Эмир Катара приобрел тысячи билетов на игру и предложил их фанатам, которые пытались найти их по разумной цене перед игрой. В преддверии игры чемпионата мира между Марокко и Испанией марокканские фанаты в Катаре пожаловались в социальных сетях на то, что билеты на игру были выкуплены людьми, которые перепродавали их по цене, в 10 раз превышающей первоначальную. Марокканская федерация футбола дважды вмешивалась, чтобы решить проблему болельщиков. На прошлой неделе федерация заключила соглашение с ФИФА о выделении еще 5000 билетов марокканским болельщикам, а в понедельник вечером федерация раздала болельщикам бесплатные билеты. Об этом сообщает Morocco World News.
- 6 декабря 2022
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