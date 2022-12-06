Рафинья: Неймар — лучший футболист мира
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Нападающий сборной Бразилии Рафинья после матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Южной Кореи (4:1) высказался о своей безголевой серии на турнире, а также высоко оценил игру товарища по команде Неймара.
«Признаюсь, меня немного беспокоит, что я не забиваю, но это не меняет моего отношения к игре. Я делаю всё возможное для сборной. Если забью, буду счастлив, но самое главное — пройти дальше в турнире.
Неймар — лучший футболист мира. Все его команды хотят, чтобы он выходил на поле. Любой, кто считает, что Неймар больше занят делами за пределами поля, понятия не имеет, о чём говорит, и ничего не понимает в футболе», — приводит слова Рафиньи A Bola.
В 1/4 финала ЧМ-2022 сборная Бразилии сыграет с Хорватией.
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