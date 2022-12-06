Сергей Пиняев: на чемпионате мира поражает голод Месси

Полузащитник «Крыльев Советов» и сборной России Сергей Пиняев поделился впечатлениями от ЧМ-2022.

«Что поразило на чемпионате мира? Голод Месси. Видно, как он голоден, как хочет завоевать единственный титул, которого нет в коллекции. Поражают некоторые команды, например, Япония и Корея. Помню по турнирам, на которые ездил в составе «Чертаново» в Испанию: японцы были всегда одними из лидеров, они работали по методике испанцев. Много техничных игроков. Глядя на то, как играют азиаты на этом чемпионате мира, сборной России при смене конфедерации легко не будет. Но не бывает, чтобы в футболе где-то было легко. Как смотрю на переход в АФК? Это не мой вопрос. Не того масштаба человек, чтобы это обсуждать и комментировать», — сказал Пиняев в интервью РБ «Спорт».