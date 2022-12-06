Андрей Аршавин: введение Fan ID — это беда! Болельщиков станет раза в четыре меньше

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о последствиях введения на всех 16 стадионах клубов Российской Премьер-Лиги паспорта болельщика (Fan ID).



«Введение Fan ID — это беда! Болельщиков станет раза в четыре меньше», — приводит слова Аршавина Sport24.



Напомним, в первой части сезона Fan ID стал обязательным для посещения игр на домашних стадионах «Ростова», «Сочи», «Урала», «Крыльев Советов» и «Пари Нижний Новгород».



После 17 туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 возглавляет действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка. В тройку лидеров также входят московский «Спартак» (36) и «Ростов» (35).