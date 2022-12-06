Андрей Аршавин: введение Fan ID — это беда! Болельщиков станет раза в четыре меньше
Поделиться
Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о последствиях введения на всех 16 стадионах клубов Российской Премьер-Лиги паспорта болельщика (Fan ID).
«Введение Fan ID — это беда! Болельщиков станет раза в четыре меньше», — приводит слова Аршавина Sport24.
Напомним, в первой части сезона Fan ID стал обязательным для посещения игр на домашних стадионах «Ростова», «Сочи», «Урала», «Крыльев Советов» и «Пари Нижний Новгород».
После 17 туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 возглавляет действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка. В тройку лидеров также входят московский «Спартак» (36) и «Ростов» (35).
Комментарии
- 6 декабря 2022
-
19:39
-
19:37
-
19:28
-
19:22
-
19:11
-
19:05
-
19:00
-
18:58
-
18:53
-
18:52
-
18:50
-
18:45
-
18:40
-
18:39
-
18:38
-
18:20
-
18:16
-
18:13
-
18:02
-
18:01
-
17:53
-
17:51
-
17:40
-
17:38
-
17:27
-
17:23
-
17:22
-
17:08
-
17:03
-
17:00
-
16:59
-
16:55
-
16:53
-
16:50
-
16:41
Партнерский контент