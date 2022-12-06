Валерий Кечинов: хорватам повезло. Япония была сильнее

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о победе сборной Хорватии в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 со сборной Японии.

«Хорватам повезло. Япония была сильнее. У Хорватии почти не было моментов. Если брать всю игру, то японцы выглядели чуть предпочтительнее. В серии пенальти здорово сыграл вратарь Хорватии, но это лотерея. Я считаю, что Япония была предпочтительнее хорватов», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сборная Хорватии вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2022 года в Катаре. На этой стадии турнира подопечные Златко Далича сыграют со сборной Бразилии. Встреча состоится 9 декабря на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Начало игры — в 18:00 мск.