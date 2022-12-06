Аршавин: в «Арсенале» Жиру всегда любил красоваться перед зеркалом и кайфовал от себя

Бывший футболист «Арсенала», «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, каким нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру был в лондонском клубе.



«Помню, что Жиру был весёлым. Парень, который всегда любил красоваться перед зеркалом и кайфовал от себя. Жиру был открытым человеком, и я вспоминаю его с тёплыми чувствами», — приводит слова Аршавина Sport24.



Напомним, Оливье Жиру забил гол в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Польши (3:1) и сумел стать лучшим бомбардиром в истории сборной Франции, обогнав бывшего нападающего Тьерри Анри. На текущем международном соревновании Жиру уже забил три гола — также он отметился дублем в матче мундиаля со сборной Австралии (4:1).

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