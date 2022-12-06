Аршавин: в «Арсенале» Жиру всегда любил красоваться перед зеркалом и кайфовал от себя
Поделиться
Бывший футболист «Арсенала», «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, каким нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру был в лондонском клубе.
«Помню, что Жиру был весёлым. Парень, который всегда любил красоваться перед зеркалом и кайфовал от себя. Жиру был открытым человеком, и я вспоминаю его с тёплыми чувствами», — приводит слова Аршавина Sport24.
Напомним, Оливье Жиру забил гол в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Польши (3:1) и сумел стать лучшим бомбардиром в истории сборной Франции, обогнав бывшего нападающего Тьерри Анри. На текущем международном соревновании Жиру уже забил три гола — также он отметился дублем в матче мундиаля со сборной Австралии (4:1).
Комментарии
- 6 декабря 2022
-
19:39
-
19:37
-
19:28
-
19:22
-
19:11
-
19:05
-
19:00
-
18:58
-
18:53
-
18:52
-
18:50
-
18:45
-
18:40
-
18:39
-
18:38
-
18:20
-
18:16
-
18:13
-
18:02
-
18:01
-
17:53
-
17:51
-
17:40
-
17:38
-
17:27
-
17:23
-
17:22
-
17:08
-
17:03
-
17:00
-
16:59
-
16:55
-
16:53
-
16:50
-
16:41
Партнерский контент