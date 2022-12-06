Килиан Мбаппе пропускает тренировку в общей группе сборной Франции

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе не присутствует на общей тренировке национальной команды, которая проходит в Дохе, сообщает L'Equipe.



23-летний французский форвард проводит восстановительное занятие в спортивном зале. На старте чемпионата мира — 2022 Мбаппе жаловался на боли в лодыжке, однако повреждение не было серьёзным.

Напомним, Мбаппе забил пять голов в четырёх матчах чемпионата мира — 2022 в Катаре. Французская национальная команда ранее вышла в 1/4 финала международного турнира, где встретится со сборной Англии. Матч пройдёт 10 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск.

Финальный матч ЧМ-2022 состоится 18 декабря. Действующими чемпионами мира являются французские футболисты.