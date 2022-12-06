Экс-футболист «Анжи», «Реала», «Барселоны» и «Челси», а ныне президент Камерунской федерации футбола Самуэль Это'О извинился за избиение болельщика.
«Я бы хотел извиниться за то, что вышел из себя и отреагировал в таком духе, который мне не свойственен. Прошу прощения у публики за этот несчастный инцидент.
Я продолжу противостоять безжалостным провокациям и ежедневным преследованиям со стороны некоторых алжирских фанатов. После матча Камерун — Алжир я стал мишенью для оскорблений и обвинений в махинациях с моим участием. Камерунские болельщики подвергались преследованием со стороны алжирцев по той же причине. Я призываю алжирские власти и Алжирскую футбольную федерацию принять меры с целью положить конец нездоровой атмосфере», — написал Самуэль Это'О в соцсетях.
- 6 декабря 2022
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