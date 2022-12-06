Жиру — об игре против Стоунза и Магуайра: это будет жёстко, физически тяжело и интенсивно

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2022 с Англией.



«В матче с Англией нам нужно будет надёжно работать в защите и не забывать про атаки. Англия — полноценная команда, опасная на стандартных положениях. В их составе выступают отличные футболисты.



Игра против Стоунза и Магуайра? Это будет жёстко, физически тяжело и интенсивно. Я провёл много матчей с этими парнями, иногда проигрывал, иногда выигрывал. Мы хорошо знаем друг друга, но всё решат детали. Против них выйду не только я, но и вся сборная Франции, которая должна быть единой. Мне не терпится сыграть против них и заново открыть для себя эту английскую команду. Это будет отличный матч, но главное — победа», — приводит слова Жиру RMC Sport.