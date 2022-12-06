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Жиру — об игре против Стоунза и Магуайра: это будет жёстко, физически тяжело и интенсивно

Жиру — об игре против Стоунза и Магуайра: это будет жёстко, физически тяжело и интенсивно
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Нападающий сборной Франции Оливье Жиру поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2022 с Англией.

«В матче с Англией нам нужно будет надёжно работать в защите и не забывать про атаки. Англия — полноценная команда, опасная на стандартных положениях. В их составе выступают отличные футболисты.

Игра против Стоунза и Магуайра? Это будет жёстко, физически тяжело и интенсивно. Я провёл много матчей с этими парнями, иногда проигрывал, иногда выигрывал. Мы хорошо знаем друг друга, но всё решат детали. Против них выйду не только я, но и вся сборная Франции, которая должна быть единой. Мне не терпится сыграть против них и заново открыть для себя эту английскую команду. Это будет отличный матч, но главное — победа», — приводит слова Жиру RMC Sport.

Франция великолепна. Но на ЧМ-2022 есть команда, которая забивает ещё больше! Франция великолепна. Но на ЧМ-2022 есть команда, которая забивает ещё больше!
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