Жиру — об игре против Стоунза и Магуайра: это будет жёстко, физически тяжело и интенсивно
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Нападающий сборной Франции Оливье Жиру поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2022 с Англией.
«В матче с Англией нам нужно будет надёжно работать в защите и не забывать про атаки. Англия — полноценная команда, опасная на стандартных положениях. В их составе выступают отличные футболисты.
Игра против Стоунза и Магуайра? Это будет жёстко, физически тяжело и интенсивно. Я провёл много матчей с этими парнями, иногда проигрывал, иногда выигрывал. Мы хорошо знаем друг друга, но всё решат детали. Против них выйду не только я, но и вся сборная Франции, которая должна быть единой. Мне не терпится сыграть против них и заново открыть для себя эту английскую команду. Это будет отличный матч, но главное — победа», — приводит слова Жиру RMC Sport.
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