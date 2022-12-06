Игрока «Дженоа» Портанову осудили на шесть лет за групповое изнасилование

Полузащитника итальянского «Дженоа» Маноло Портанову осудили на шесть лет тюрьмы за групповое изнасилование. Об этом сообщает La Repubblica,. Игрока обвинили в том, что он участвовал в насильственных действиях, совершённых в отношении 21-летней студентки. Преступление совершалось в мае 2021 года.

По делу проходили дядя футболиста и двое знакомых. Последний раз Маноло появился на поле 4 декабря – тогда его команда встречалась с «Читтаделлой» в матче Серии B. В текущем сезоне он принял участие в двух матчах, в них он не отметился результативными действиями.

В скором времени команда из Генуи встретится с «Ромой» в рамках Кубка. Матч запланирован на 12 января. Ранее генуэзцы одолели «Беневенто» и СПАЛ.