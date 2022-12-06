Испания — Марокко: Сарабия попал в штангу на 123-й минуте

Сегодня, 6 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре между командами Испании и Марокко. Сборные встречаются на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Следить за ходом матча можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

На 123-й минуте полузащитник европейской команды Пабло Сарабия пробил в штангу. Так как команды не смогли открыть счёт по истечении 120 минут, игра перешла в серию пенальти, где стороны выявят сильнейшего.

Испанцы на групповом этапе выступали в квартете Е и заняли второе место. Команда Луиса Энрике уступила первую строчку Японии, но опередила Германию и Коста-Рику. Марокканцы выиграли группу F, не потерпев поражений. Африканская команда победила Бельгию и Канаду, а также сыграла вничью с Хорватией.