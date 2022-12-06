Сборная Марокко обыграла Испанию и вышла в 1/4 финала

Сегодня, 6 декабря, проходил матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре между командами Испании и Марокко. Сборные встречаются на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Следить за ходом матча можно было в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».
На 25-й минуте европейцы могли поразить ворота соперника. Сработал испанский высокий прессинг, Ферран Торрес получил мяч в штрафной, сделал скидку на Гави, который пробил в перекладину. Стоит отметить, что Торрес отдавал передачу из положения вне игры.
На 123-й минуте полузащитник европейской команды Пабло Сарабия пробил в штангу. Так как команды не смогли открыть счёт по истечении 120 минут, игра перешла в серию пенальти, где стороны выявили сильнейшего. В ней одержала победу сборная Марокко.
Команда Луиса Энрике не реализовала ни одного удара в послематчевой серии пенальти. Пабло Сарабия бил первым. Его удар пришёлся на штангу ворот Боно. Затем вратарь марокканцев взял удары Карлоса Солера и Серхио Бускетса.
- 6 декабря 2022
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