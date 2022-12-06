Боно — второй голкипер в истории, не пропустивший ни одного мяча в серии пенальти на ЧМ

Сегодня, 6 декабря, проходил матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре между командами Испании и Марокко. Сборные встречаются на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. В основное время голов забито не было, в серии пенальти победу одержали марокканцы (3:0).
Вратарь марокканцев Боно стал вторым голкипером в истории, не пропустившим ни одного мяча в серии пенальти на чемпионате мира: первым был украинец Александр Шовковский в 2006 году. На ЧМ-2006 в Германии его сборная Украины по пенальти обыграла швейцарцев и вышла в четвертьфинал мундиаля.
Победный пенальти в составе сборной Марокко реализовал Ашраф Хакими. Пабло Сарабия, Карлос Солер и Серхио Бускетс не смогли отличиться с «точки» в составе Испании. Соперник Марокко определится в матче Португалия — Швейцария.
- 6 декабря 2022
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