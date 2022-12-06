Сборная Испании не забила ни одного гола в послематчевой серии пенальти в игре с Марокко

Сегодня, 6 декабря, проходил матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре между командами Испании и Марокко. Сборные встречаются на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Следить за ходом матча можно было в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».



Команда Луиса Энрике не реализовала ни одного удара в послематчевой серии пенальти. Пабло Сарабия бил первым. Его удар пришёлся на штангу ворот Боно. Затем вратарь марокканцев взял удары Карлоса Солера и Серхио Бускетса.

Марокко стало первой африканской сборной в истории, выигравшая послематчевую серию пенальти на чемпионате мира. Испания в этом матче нанесла лишь один удар в створ за 120 минут – это их антирекорд в матче мундиаля с 1966 года. При этом Испания проиграла четыре из пяти послематчевых серий пенальти на чемпионате мира – это антирекорд турнира.