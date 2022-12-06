Роналду не попал в стартовый состав Португалии на крупном турнире впервые с 2008 года

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 6 декабря, состоится матч 1/8 финала между сборными Португалии и Швейцарии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 22:00 мск.

Криштиану Роналду не попал в стартовый состав сборной Португалии на крупном турнире впервые с 2008 года. Последний матч, который Криштиану начал на скамейке запасных, также был со Швейцарией — на групповом этапе чемпионата Европы. До сегодняшнего дня Роналду выходил в старте в 31 матче подряд на ЧМ и Евро.

Сборная Португалии заняла первое место в группе Н, набрав шесть очков. Португальцы одержали победы в матчах с Ганой (3:2) и Уругваем (2:0), а в последнем туре уступили Южной Корее (1:2).



Сборная Швейцарии вышла из группы G со второго места с шестью очками в активе. Швейцарцы обыграли Камерун со счётом 1:0, с тем же счётом уступили Бразилии и победили Сербию (3:2).