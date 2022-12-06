«Домоооооооой». Дмитрий Губерниев отреагировал на вылет сборной Испании с чемпионата мира

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на вылет сборной Испании с чемпионата мира. В 1/8 финала катарского мундиаля команда Луиса Энрике уступила национальной команде Марокко в серии пенальти.
«Испанцы за 120 минут и серию пенальти ничего Марокко не забили… Домоооооооой… уооооооой», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Команда Луиса Энрике не реализовала ни одного удара в послематчевой серии пенальти. Пабло Сарабия бил первым. Его удар пришёлся на штангу ворот Боно. Затем вратарь марокканцев взял удары Карлоса Солера и Серхио Бускетса.
Марокко стало первой африканской сборной в истории, выигравшей послематчевую серию пенальти на чемпионате мира. Испания в этом матче нанесла лишь один удар в створ за 120 минут – это их антирекорд в матче мундиаля с 1966 года.
- 6 декабря 2022
-
22:44
-
22:35
-
22:34
-
22:33
-
22:18
-
22:02
-
21:59
-
21:54
-
21:53
-
21:47
-
21:39
-
21:38
-
21:31
-
21:29
-
21:27
-
21:22
-
21:22
-
21:15
-
21:11
-
21:05
-
21:04
-
21:03
-
20:56
-
20:52
-
20:50
-
20:47
-
20:42
-
20:41
-
20:37
-
20:27
-
20:05
-
20:02
-
19:54
-
19:39
-
19:37