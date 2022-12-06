«Домоооооооой». Дмитрий Губерниев отреагировал на вылет сборной Испании с чемпионата мира

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на вылет сборной Испании с чемпионата мира. В 1/8 финала катарского мундиаля команда Луиса Энрике уступила национальной команде Марокко в серии пенальти.

«Испанцы за 120 минут и серию пенальти ничего Марокко не забили… Домоооооооой… уооооооой», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Команда Луиса Энрике не реализовала ни одного удара в послематчевой серии пенальти. Пабло Сарабия бил первым. Его удар пришёлся на штангу ворот Боно. Затем вратарь марокканцев взял удары Карлоса Солера и Серхио Бускетса.



Марокко стало первой африканской сборной в истории, выигравшей послематчевую серию пенальти на чемпионате мира. Испания в этом матче нанесла лишь один удар в створ за 120 минут – это их антирекорд в матче мундиаля с 1966 года.