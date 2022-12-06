Родри: Испания плохо справилась с пенальти, но мы заслуживали пройти дальше

Защитник сборной Испании Родриго Эрнандес высказался о результате матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Марокко (0:0, 0:3 — по пенальти).



«Сложно давать комментарии. Судьба матча определилась в серии пенальти, и марокканцы совершенно не скрывали своих намерений. Мы плохо справились с серией и уезжаем домой. То, что они будут сидеть в обороне, — это ожидалось. Жаль, что высшие силы сегодня не помогли нам с этими пенальти. Но мы выложились без остатка, и я считаю, что наша команда заслуживала пройти дальше», — сказал Родри в эфире испанского телевидения.

В четвертьфинале чемпионата мира — 2022 сборная Марокко сыграет с победителем противостояния Португалия — Швейцария. Игра швейцарцев с португальскими футболистами состоится сегодня, 6 декабря.