Мостовой: сборная Испания абсолютно бездарна! Это была не тики-така, а ты мне — я тебе

Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира с Марокко.

«Сборная Испания абсолютно бездарна! Ну что? Вот и доигрались! Это была не тики-така, а ты мне — я тебе. Я, честно говоря, в шоке с их игры. Так играть в футбол нельзя. Об этом я ещё говорил во время их матча с Германией. Марокканцы подтвердили, что в футбол нужно играть не на своей половине поля, а нанося удары по чужим воротам. Единственное светлое пятно этой сборной — Альваро Мората», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Сборная Марокко вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре. Соперник марокканцев определится в матче Португалия — Швейцария.