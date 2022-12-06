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Мостовой: сборная Испания абсолютно бездарна! Это была не тики-така, а ты мне — я тебе

Мостовой: сборная Испания абсолютно бездарна! Это была не тики-така, а ты мне — я тебе
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Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира с Марокко.

«Сборная Испания абсолютно бездарна! Ну что? Вот и доигрались! Это была не тики-така, а ты мне — я тебе. Я, честно говоря, в шоке с их игры. Так играть в футбол нельзя. Об этом я ещё говорил во время их матча с Германией. Марокканцы подтвердили, что в футбол нужно играть не на своей половине поля, а нанося удары по чужим воротам. Единственное светлое пятно этой сборной — Альваро Мората», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Сборная Марокко вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре. Соперник марокканцев определится в матче Португалия — Швейцария.

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