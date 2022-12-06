Тренер сборной Испании извинился перед болельщиками после вылета команды с ЧМ-2022

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике принёс извинения болельщикам национальной команды после поражения в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с Марокко (0:0, 0:3 — по пенальти) и вылета с мундиаля.

«Я приношу извинения болельщикам сборной Испании, потому что они очень хорошо поддерживали, переживали за нас. Простите. Мы выложились без остатка, и нам лишь остаётся поздравить Марокко», — сказал Энрике в эфире испанского телевидения.

В четвертьфинале чемпионата мира — 2022 сборная Марокко сыграет с победителем противостояния Португалия — Швейцария. Игра швейцарцев с португальскими футболистами состоится сегодня, 6 декабря.

Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.