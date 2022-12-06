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Льоренте: нам было непросто, соперник закрылся, газон тоже был не на нашей стороне

Льоренте: нам было непросто, соперник закрылся, газон тоже был не на нашей стороне
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Полузащитник сборной Испании Маркос Льоренте оценил вылет своей команды с чемпионата мира. Команда Луиса Энрике уступила национальной команде Марокко в серии пенальти.

«Судьбу матча решили пенальти. Можно провести прекрасную игру и не забить, а в серии пенальти возможен любой исход. Нам было непросто, соперник закрылся в обороне, газон тоже был не на нашей стороне. Нужно отдать должное марокканцам, которые очень хорошо оборонялись и старательно работали», — сказал Маркос Льоренте в эфире испанского телевидения.

Команда Луиса Энрике не реализовала ни одного удара в послематчевой серии пенальти. Пабло Сарабия бил первым. Его удар пришёлся на штангу ворот Боно. Затем вратарь марокканцев взял удары Карлоса Солера и Серхио Бускетса.

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