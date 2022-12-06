Сантуш объяснил решение не включать Роналду в стартовый состав на матч со Швейцарией

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал своё решение оставить нападающего Криштиану Роналду в запасе на матч со сборной Швейцарии в рамках 1/8 финала чемпионата мира.



«Моё решение никак не связано с его матчем с командой Южной Кореи, давайте закроем этот вопрос. Мы думали об этом за несколько дней до сегодняшней игры, команды были давно готовы к этому. Тактическое решение, ничего больше», – цитирует Сантуша Record.

Сборная Португалии заняла первое место в группе Н, набрав шесть очков. Португальцы одержали победы в матчах с Ганой (3:2) и Уругваем (2:0), а в последнем туре уступили Южной Корее (1:2).



Сборная Швейцарии вышла из группы G со второго места с шестью очками в активе. Швейцарцы обыграли Камерун со счётом 1:0, с тем же счётом уступили Бразилии и победили Сербию (3:2).