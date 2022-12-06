Вратарь сборной Испании Унай Симон: не ожидали, что вылетим с ЧМ-2022 от Марокко

Вратарь сборной Испании Унай Симон прокомментировал результат матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Марокко (0:0, 0:3 — по пенальти).



«Сейчас говорить что-то не имеет смысла, если мы не можем забить, находясь прямо перед воротами. А в серии пенальти марокканцы нас превосходили. На чемпионате мира бывают сюрпризы, игры равные, высокий уровень защиты. Мы не смогли преодолеть это испытание. Не ожидали, что вылетим от Марокко. Это злит, но такова судьба», — приводит слова Симона Mundo Deportivo со ссылкой на TVE.

В четвертьфинале чемпионата мира — 2022 сборная Марокко сыграет с победителем противостояния Португалия — Швейцария. Игра швейцарцев с португальскими футболистами состоится сегодня, 6 декабря.