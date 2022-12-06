Хавбек Марокко Сес: мы стиснули зубы в игре с Испанией и сделаем это снова в 1/4 финала ЧМ

Полузащитник сборной Марокко Ромен Сес прокомментировал результат матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Испании (0:0, 3:0 — по пенальти) и выход в четвертьфинал турнира.



«Мы хотели написать историю и теперь планируем продолжать расширять наши возможности. План на игру был выполнен. Было великолепно видеть, как все слаженно работают на поле.



Мы рады за всех марокканцев. Мы знали, что это будет трудный матч, в котором нам придётся многим пожертвовать. Мы стиснули зубы и сделаем это снова в четвертьфинале», — приводит слова Сеса Mundo Deportivo.

В четвертьфинальном матче чемпионата мира — 2022 в Катаре национальная команда Марокко сыграет с победителем противостояния Португалия — Швейцария.