Португалия — Швейцария: Роналду вышел на поле с капитанской повязкой

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. В эти минуты проходит матч 1/8 финала, в котором встречаются сборные Португалии и Швейцарии. Победитель матча сыграет в 1/4 финала со сборной Марокко. Игра проходит на стадионе «Лусаил Айконик», который вмещает 88 966 болельщиков. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



В данный момент Португалия ведёт со счётом 5:1. На 74-й минуте Криштиану Роналду, которому Пепе передал капитанскую повязку, вышел на поле. Оформивший хет-трик Гонсалу Рамуш был заменён.



Сборная Португалии заняла первое место в группе Н, набрав шесть очков. Португальцы одержали победы в матчах с Ганой (3:2) и Уругваем (2:0), а в последнем туре уступили Южной Корее (1:2).



Сборная Швейцарии вышла из группы G со второго места с шестью очками в активе. Швейцарцы обыграли Камерун со счётом 1:0, с тем же счётом уступили Бразилии и победили Сербию (3:2).