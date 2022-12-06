Португалия — Швейцария: Леау забил шестой мяч

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. В эти минуты проходит матч 1/8 финала, в котором встречаются сборные Португалии и Швейцарии. Победитель матча сыграет в 1/4 финала со сборной Марокко. Игра проходит на стадионе «Лусаил Айконик», который вмещает 88 966 болельщиков. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Гонсалу Рамуш открыл счёт на 17-й минуте встречи, на 33-й минуте Пепе забил головой после углового, в начале второго тайма Рамуш оформил дубль, а на 56-й минуте Рафаэл Геррейру забил четвёртый гол. На 58-й минуте Мануэль Аканджи отыграл один мяч. На 67-й минуте Рамуш забил пятый мяч португальцев, а Рафаэл Леау забил шестой мяч португальцев.
Сборная Португалии заняла первое место в группе Н, набрав шесть очков. Португальцы одержали победы в матчах с Ганой (3:2) и Уругваем (2:0), а в последнем туре уступили Южной Корее (1:2).
Сборная Швейцарии вышла из группы G со второго места с шестью очками в активе. Швейцарцы обыграли Камерун со счётом 1:0, с тем же счётом уступили Бразилии и победили Сербию (3:2).
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