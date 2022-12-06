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Вратарь Марокко Боно — о серии пенальти с Испанией: немного интуиции, немного удачи

Вратарь Марокко Боно — о серии пенальти с Испанией: немного интуиции, немного удачи
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Голкипер сборной Марокко Яссин Боно прокомментировал победу в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Испании (0:0, 3:0 — по пенальти) и выход в четвертьфинал турнира.

«Вы знаете, что такое пенальти — немного интуиции и немного удачи. Мы победили, это самое главное. Снимаю шляпу перед всей командой, они проделали огромную работу. Это было невероятно. Нелегко сохранять концентрацию на протяжении 120 минут в матче с Испанией, которая хорошо владеет мячом.

Такое трудно осознать. Мы постараемся избегать информации извне, сосредоточимся на себе, своей работе и восстановлении. Мы встретим следующего соперника с удовольствием и жаждой победы в глазах», — приводит слова Боно beIN Sports.

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