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Определилась последняя пара четвертьфиналистов чемпионата мира — 2022

Определилась последняя пара четвертьфиналистов чемпионата мира — 2022
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Завершились заключительные матчи 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, в которых определились два четвертьфиналиста турнира.

Ими стали национальные команды Марокко и Португалии, которые встретятся в 1/4 финала ЧМ-2022. Игра состоится 10 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск.

Сборная Марокко провела матч 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Испании. В основное и дополнительное время встречи соперники не смогли открыть счёт. В серии послематчевых пенальти успешнее оказались марокканцы — 3:0.

В другом матче этой стадии турнира португальская национальная команда играла со Швейцарией. Встреча завершилась уверенной победой сборной Португалии со счётом 6:1. В составе победителей голами отметились футболисты Пепе, Рафаэл Геррейру, Рафаэл Леау и Гонсалу Рамуш, оформивший хет-трик.

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