Расписание матчей 1/4 финала чемпионата мира по футболу — 2022

Завершились заключительные матчи 1/8 финала чемпионата мира. В них разыгрывались последние путёвки в следующую стадию. Сборная Португалии разгромила со счётом 6:1 Швейцарию, а Марокко в серии пенальти сенсационно обыграло сборную Испании.

Расписание 1/4 финала ЧМ-2022 выглядит следующим образом:



9 декабря



В 18:00 мск состоится матч Хорватия — Бразилия. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В 22:00 мск будет дан стартовый свисток в матче Нидерланды — Аргентина. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на «Чемпионате».



10 декабря



В 18:00 мск начнётся матч между сборными Марокко и Португалии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В 22:00 мск будет дан стартовый свисток в заключительном матче четвертьфинала ЧМ Англия — Франция. Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на «Чемпионате».