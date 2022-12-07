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Рамуш: Роналду говорил со мной и другими игроками сборной Португалии

Рамуш: Роналду говорил со мной и другими игроками сборной Португалии
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Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш прокомментировал победу в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с командой Швейцарии (6:1). Форвард стал автором хет-трика в этой встрече.

«На турнире всё происходит очень быстро, и мы должны сосредоточиться на следующем матче. Буду ли в стартовом составе на матч с Марокко? Этот вопрос не ко мне. Я должен усердно работать, а потом посмотрим. Что касается Криштиану, он говорил со мной и с другими игроками. Всё прошло отлично», — приводит слова Рамуша RTP.

Напомним, в 1/4 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Португалии сыграет с национальной командой Марокко. Игра состоится 10 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск. В 1/8 финала турнира марокканцы одолели Испанию (0:0, 3:0 — по пенальти).

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