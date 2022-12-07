Фернандеш поучаствовал в пяти голах на ЧМ-2022 — лучший результат в Португалии с 1966 года
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В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Завершился матч 1/8 финала, в котором встретились сборные Португалии и Швейцарии. Игра прошла на стадионе «Лусаил Айконик», который вмещает 88 966 болельщиков. Португалия выиграла со счётом 6:1.
Бруну Фернандеш поучаствовал в пяти голах в трёх матчах на ЧМ-2022 (два гола и три голевые передачи) – это рекорд Португалии по результативным действиям на одном чемпионате мира с 1966 года, когда у Эйсебио было 10 результативных действий, а у Жозе Торриша – шесть.
Ранее сборная Португалии заняла первое место в группе Н, набрав шесть очков. Португальцы одержали победы в матчах с Ганой (3:2) и Уругваем (2:0), а в последнем туре уступили сборной Южной Кореи (1:2).
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