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Пирс Морган, взявший интервью у Роналду, отреагировал на разгромную победу Португалии

Пирс Морган, взявший интервью у Роналду, отреагировал на разгромную победу Португалии
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Известный британский журналист Пирс Морган, который недавно взял интервью у нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, который на момент записи интервью выступал за «Манчестер Юнайтед», отреагировал на разгромную победу португальцев в матче 1/8 финала чемпионата мира с национальной командой Швейцарии (6:1).

«Сегодня Португалия сыграла восхитительно. Криштиану говорил мне, что, по его мнению, они смогут выиграть чемпионат мира. Они действительно могут», – написал журналист в своей социальной сети.

37-летний португальский футболист вышел на замену на 73-й минуте встречи. Этот матч стал для Роналду 21-м на мундиалях. По этому показателю форвард сравнялся с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной.

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