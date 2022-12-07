Гонсалу Рамуш стал самым молодым автором хет-трика на чемпионате мира с 1962 года

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Завершился матч 1/8 финала, в котором встретились сборные Португалии и Швейцарии. Игра прошла на стадионе «Лусаил Айконик», который вмещает 88 966 болельщиков. Португалия выиграла со счётом 6:1.

Гонсалу Рамуш (21 год и 169 дней) стал самым молодым автором хет-трика на чемпионате мира с 1962 года, когда это удалось венгру Флориану Альберту в возрасте 20 лет и 261 дня. Альберт отметился хет-триком в матче с Болгарией в рамках группового этапа ЧМ-1962.

Раннее сборная Португалии заняла первое место в группе Н, набрав шесть очков. Португальцы одержали победы в матчах с Ганой (3:2) и Уругваем (2:0), а в последнем туре уступили сборной Южной Кореи (1:2).