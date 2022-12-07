Артём Дзюба в самом начале серии пенальти сказал, что Марокко обыграет Испанию

Российский форвард Артём Дзюба, ныне находящийся без клуба, опубликовал в своих социальных сетях видео, на котором он комментирует происходящее в серии пенальти между сборными Испании и Марокко. Дзюба ещё до первого удара в исполнении испанцев высказал мнение, что марокканцы одержат победу в матче.
«Марокканцы должны выиграть. У них вратарь лучше на пенальти стоит. Он такой, игровичок. Он должен отбить сразу», — сказал Дзюба перед ударом Пабло Сарабии.
«Говорю же тебе. Нужно было Серхио Рамоса брать», — прокомментировал Дзюба после попадания Сарабии в штангу.
«Ещё один товарищ идёт, который не забьёт, скорее всего», — говорит Дзюба на втором ролике в соцсетях перед ударом Карлоса Солера.
«Смотри, что он творит! Я же говорил, два подряд… Я же сказал, что не забьёт», — добавил Дзюба после сейва в исполнении Боно.
Напомним, сборная Марокко одержала победу в серии пенальти со счётом 3:0. Основное и дополнительное время матча завершилось нулевой ничьей.
В 1/4 финала сборная Марокко сыграет с национальной командой Португалии.
Марокканцы в Мадриде отмечают победу своей сборной над Испанией:
- 7 декабря 2022
-
03:12
-
03:02
-
02:51
-
02:44
-
02:42
-
02:33
-
02:22
-
01:42
-
01:24
-
01:00
-
00:58
-
00:55
-
00:53
-
00:40
-
00:39
-
00:25
-
00:21
-
00:06
-
00:04
- 6 декабря 2022
-
23:55
-
23:55
-
23:54
-
23:53
-
23:42
-
23:35
-
23:29
-
23:28
-
23:20
-
23:18
-
23:16
-
23:13
-
23:11
-
23:00
-
22:51
-
22:50