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Артём Дзюба в самом начале серии пенальти сказал, что Марокко обыграет Испанию

Артём Дзюба в самом начале серии пенальти сказал, что Марокко обыграет Испанию
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Российский форвард Артём Дзюба, ныне находящийся без клуба, опубликовал в своих социальных сетях видео, на котором он комментирует происходящее в серии пенальти между сборными Испании и Марокко. Дзюба ещё до первого удара в исполнении испанцев высказал мнение, что марокканцы одержат победу в матче.

«Марокканцы должны выиграть. У них вратарь лучше на пенальти стоит. Он такой, игровичок. Он должен отбить сразу», — сказал Дзюба перед ударом Пабло Сарабии.

«Говорю же тебе. Нужно было Серхио Рамоса брать», — прокомментировал Дзюба после попадания Сарабии в штангу.

«Ещё один товарищ идёт, который не забьёт, скорее всего», — говорит Дзюба на втором ролике в соцсетях перед ударом Карлоса Солера.

«Смотри, что он творит! Я же говорил, два подряд… Я же сказал, что не забьёт», — добавил Дзюба после сейва в исполнении Боно.

Напомним, сборная Марокко одержала победу в серии пенальти со счётом 3:0. Основное и дополнительное время матча завершилось нулевой ничьей.

В 1/4 финала сборная Марокко сыграет с национальной командой Португалии.

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