Источник: «Пари НН» назначит главного тренера до 10 декабря

«Пари НН» назначит главного тренера команды до 10 декабря, сообщает «РБ Спорт».



Нижегородский клуб остался без главного тренера в ноябре, когда команду покинул Михаил Галактионов, который возглавил московский «Локомотив». Исполняющим обязанности главного тренера «Пари Нижний Новгород» является Антон Хазов.



При этом Хазов, как сообщает источник, не имеет тренерской лицензии категории Pro, поэтому не может быть утвержден в должности главного тренера. В случае, если до 10 декабря клуб не опредлится с кандидатурой главного тренера, должность займет нынешний главный тренер молодежной команды Валерий Бурлаченко.



По информации источника, основными кандидатами на этот пост являются Олег Василенко и Владислав Радимов.



«Пари Нижний Новгород» завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков после 17 проведённых матчей.