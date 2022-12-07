Криштиану Роналду забил 1 гол на ЧМ и Евро со штрафных ударов. Было 53 попытки

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не сумел забить Швейцарии со штрафного на чемпионате мира — 2022 в Катаре.
На 76-й минуте игры 1/8 финала форвард пробил в стенку, после чего мяч был вынесен в центр поля.
В составе португальской команды Роналду 53 раза наносил удары со штрафных на чемпионатах мира и Европы. Лишь один стал результативным.
На турнире в Катаре португалец пробил со штрафного впервые.
В матче 1/8 финала чемпионата мира Португалия разгромила сборную Швейцарии со счётом 6:1. Благодаря этой победе команда Фернанду Сантуша вышла в четвертьфинал мундиаля.
Португальцы впервые в своей истории забили шесть голов в матче плей-офф чемпионата мира, а также в третий раз в своей истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира. До этого они доходили до 1/4 финала в 1966 и 2006 годах.
Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Страна принимает турнир впервые в истории. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
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