Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи — о Беллингеме: все клубы хотят его подписать

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался об интересе топ-клубов к Джуду Беллингему.
«Он потрясающий игрок. Один из лучших на ЧМ-2022. Он спокоен, уверен в себе. Все клубы хотят его подписать, я не собираюсь этого скрывать.
Я уважаю «Дортмунд», поэтому тот, кто хочет Беллингема, должен говорить с «Боруссией», – приводит слова Аль-Хелаифи журналист Фабрицио Романо в «твиттере».
Напомним, «Пари Сен-Жермен» в 15 матчах набрал 41 очко и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2022/2023. В следующем туре чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет со «Страсбургом». Встреча состоится 28 декабря.
В четырёх сыгранных матчах на чемпионате мира 2022 года в Катаре Беллингем забил один гол и сделал одну результативную передачу. Сборная Англии смогла квалифицироваться в четвертьфинал мундиаля, обыграв на стадии 1/8 финала команду Сенегала. В следующем матче команда Беллингема сыграет со сборной Франции.
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