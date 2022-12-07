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Рио Фердинанд: это лучшая сборная Англии, которую я видел в своей жизни

Рио Фердинанд: это лучшая сборная Англии, которую я видел в своей жизни
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Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд назвал сборную Англии на чемпионате мира — 2022 лучшей национальной командой, которую он видел.

«Я думаю, что Англия – это та команда, глядя на которую другие сборные понимают, что не хотят играть с ней.

Я уверен в этих игроках, это лучшая сборная Англии, которую я видел в своей жизни.

У них есть уверенность и атмосфера, которую они создают», – приводит слова Фердинанда Daily Mail со ссылкой на эфир ITV.

Англия вышла в следующую стадию турнира, где ей предстоит встретиться с Францией. Эта встреча между командами будет первой в рамках плей-офф крупных международных турниров — чемпионатов мира и Европы.

Матч 1/4 финала между сборными Англии и Франции состоится 10 декабря. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Страна принимает турнир впервые в истории. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.

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